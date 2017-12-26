  • BIST 112.045
  • Altın 156,473
  • Dolar 3,8084
  • Euro 4,5147
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
26.12.2017 14:55

Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı: Tablo vahim

»
Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı: Tablo vahim
Türk-İş'in açıkladığı, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı rakamı aralık ayında bir önceki aya göre 133 TL artış göstererek 5 bin 238 TL'ye yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) aralık ayına ilişkin 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı. Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) tutarı 1.608,13 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının (yoksulluk sınırı) toplam tutarı ise 5.238,32 TL oldu.

Türk-İş hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 41 TL, geçtiğimiz yıla göre 176 TL artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise sadece son bir ayda 133 TL, geçen yılın aralık ayına göre ise 573 TL arttı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan'dan Türkiye'ye ucuz et teklifi!25 Aralık 2017 Pazartesi 19:46
  • DİSK'ten taşerona kadro düzenlemesi yorumu25 Aralık 2017 Pazartesi 15:49
  • İsrail Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e rakip25 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Asgari ücretle çalışanlar dikkat! Tarih netleşti...25 Aralık 2017 Pazartesi 15:42
  • Oran'dan 2017 değerlendirmesi ve 2018 için önemli uyarı25 Aralık 2017 Pazartesi 12:10
  • Araç sahipleri dikkat: 1 Ocak'ta başlıyor25 Aralık 2017 Pazartesi 11:21
  • Dolar haftaya nasıl başladı?25 Aralık 2017 Pazartesi 08:49
  • O şirkete ikinci şok!24 Aralık 2017 Pazar 12:53
  • "Bitcoin insanlık tarihinin en büyük savurganlıklardan biri"24 Aralık 2017 Pazar 12:18
  • Banka ATM'lerine yeni düzenleme24 Aralık 2017 Pazar 10:04
    • FOTO GALERİ
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    • İlk yılbaşlarını kutlayacak olan yeni doğmuş bebekler
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti