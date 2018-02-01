  • BIST 119.044
  • Altın 161,378
  • Dolar 3,7353
  • Euro 4,6615
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 1 °C
01.02.2018 22:55

Türk halk müziğinin değerli sanatçısı hayatını kaybetti

»
Türk halk müziğinin değerli sanatçısı hayatını kaybetti
Türk halk müziğinin usta sanatçısı Aliye Akkılıç 85 yaşında hayata veda etti.

Magazin camiasının ‘Felaket Tellalı’ lakaplı ses sanatçısı Onur Akay’dan acı haber geldi. Akay, usta sanatçı Aliye Akkılıç’ın vefat ettiğini duyurdu.

85 yaşındaki sanatçının bugün defnedildiğini Instagram adresinden duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, “Türk halk müziği, ekol olmuş sanatçılarından birini kaybetti. Yurttan Seslerin üyesi ve Muzaffer Sarısözen'in yaşayan son öğrencilerinden olan Türk halk müziğinin usta ismi Aliye Akkılıç, bugün sabaha karşı 85 yaşında vefat etti. Bir neslin türküleri sevmesinde o güzel sesinin ve yorumunun katkısı büyük olan Akkılıç’ın cenazesi, öğlen namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

1954 yılında, TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak sanat hayatına adım atan Aliye Akkılıç, Yurttan Sesler’in en sevilen icracılarından biri olarak hafızalara kazınmış, söylediği uzun havalar ve derlediği türküler halk tarafından büyük beğeni görmüştü.

1981 yılında TRT’den emekli olan Akkılıç, o günden sonra sadece özel yayınlarda dinleyicileriyle buluşmuştu.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Manço ölüm yıl dönümünde şarkılarıyla anılıyor01 Şubat 2018 Perşembe 11:01
  • İşte 'En İyi 100 Felsefe Metni: İlk sırada 'Devlet'01 Şubat 2018 Perşembe 10:14
  • Devletin oyununa devletten sansür01 Şubat 2018 Perşembe 08:28
  • 10 bin kitap kül oldu31 Ocak 2018 Çarşamba 10:16
  • Fatih Akın: Hayal kırıklığına uğradım31 Ocak 2018 Çarşamba 10:14
  • Tiyatro oyununa ‘müdür’ sansürü31 Ocak 2018 Çarşamba 09:57
  • Haneke’den 39 yıl sonra yeni bir dizi: Kevin’s Book30 Ocak 2018 Salı 20:18
  • Yeniden ziyarete açılacağı tarih belli oldu30 Ocak 2018 Salı 19:02
  • Orhan Gencebay'dan müzik dünyasını sarsacak istifa mektubu30 Ocak 2018 Salı 13:07
  • Usta oyuncudan kötü haber!30 Ocak 2018 Salı 12:16
    • FOTO GALERİ
    • Sıcak havayı görenler Taksim'e akın etti
    • Ankara'daki patlamadan ilk görüntüler!
    • Peynir üretiminde yapılan skandal sahtekarlıklar!
    VİDEO GALERİ
    • Adnan Oktar'dan sert tepki: Kerhanelerden alınan vergilerle...
    • Ünlü fast food zincirinde skandal
    • Üsküdar'daki feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti