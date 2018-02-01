Türk halk müziğinin değerli sanatçısı hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin usta sanatçısı Aliye Akkılıç 85 yaşında hayata veda etti.

Magazin camiasının ‘Felaket Tellalı’ lakaplı ses sanatçısı Onur Akay’dan acı haber geldi. Akay, usta sanatçı Aliye Akkılıç’ın vefat ettiğini duyurdu.

85 yaşındaki sanatçının bugün defnedildiğini Instagram adresinden duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, “Türk halk müziği, ekol olmuş sanatçılarından birini kaybetti. Yurttan Seslerin üyesi ve Muzaffer Sarısözen'in yaşayan son öğrencilerinden olan Türk halk müziğinin usta ismi Aliye Akkılıç, bugün sabaha karşı 85 yaşında vefat etti. Bir neslin türküleri sevmesinde o güzel sesinin ve yorumunun katkısı büyük olan Akkılıç’ın cenazesi, öğlen namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

1954 yılında, TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak sanat hayatına adım atan Aliye Akkılıç, Yurttan Sesler’in en sevilen icracılarından biri olarak hafızalara kazınmış, söylediği uzun havalar ve derlediği türküler halk tarafından büyük beğeni görmüştü.



1981 yılında TRT’den emekli olan Akkılıç, o günden sonra sadece özel yayınlarda dinleyicileriyle buluşmuştu.