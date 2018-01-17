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17.01.2018 04:40

Türk erkekleri sorusuna güldüren cevap: Henüz denemedim

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Türk erkekleri sorusuna güldüren cevap: Henüz denemedim
IF Wedding Fashion İzmir 2018'e ev sahipliği yapan Fuar İzmir'de düzenlenen 'AlfaBeta SS 18 Couture' gala defilesinde, aralarında Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk ve Ayşe Hatun Önal'ın da bulunduğu birbirinden ünlü mankenler podyuma çıktı.

Öner Evez'in koreograflığını yaptığı 'AlfaBeta SS 18 Couture' gala defilesi, IF Wedding Fashion İzmir 2018 kapsamında Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Defilede, Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk, Ayşe Hatun Önal, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ece Begüm Yücetan'ın da aralarında bulunduğu 30 model podyuma çıktı.

Defilenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Linchuk, "Çocukken Türkiye'de çok sık bulundum. İstanbul, İzmir, Antalya ve Marmaris'e gittim. Türkiye'de özellikle yemekleri beğendim. Hava da dün çok daha güzeldi. Herkes çok arkadaşça davrandı. Defilede kendimi çok güzel ve mutlu hissettim. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim. Defileden ve İzmir'den çok keyif aldım" dedi.

'HENÜZ DENEMEDİM'

Kendisine Türk erkeklerini nasıl bulduğu hakkında soru sorulan Linchuk, "Henüz denemedim" diyerek espri yaptı. 

'LİNCHUK İLE AYNI PODYUMA ÇIKMAK ÇOK KEYİFLİYDİ'

Defilede kıyafeti başarıyla sunan model ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal ise "Bu elbisenin içinde kendimi prensesler gibi hissettim. Defile çok keyifliydi. Koleksiyon gerçekten çok güzel. Bütün parçalar çok güzeldi. Hepsini giymek istedim. Kilo almazsam seneye hepsini giyeceğim. Linchuk ile aynı podyuma çıkmak da çok keyifliydi. Kendisi çok sıcak kanlı" dedi.

AlfaBeta'nın sahibi Herman Mıhçı da, "Biz butik tarzı mallar yapıyoruz ama çok kişiye hitap etme mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla fazla mal üretim ucuz fiyatlara halka inebilmenin çarelerini arıyoruz. En mantıklı rakamlara o elbiseleri satabilmenin peşindeyiz. Finalin böyle güzel olacağını bekliyordum. Ekibime çok güvendiğim için rahatlık ve huzur içinde kendimi teslim etmiştim. Onlar da bana kendilerini teslim etti. Dolayısıyla iyi bir iş çıkardık" diyerek duygularını dile getirdi.



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