Türk Eczacılar Birliği'nden flaş uyarı!

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, reçetesiz ilaç kullanımının, doz aşımlarına yol açabileceği ve ilaç zehirlerine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, reçetesiz ilaç kategorisinin genişletilmesinin, yanlış ilaç kullanımı, doz aşımı, ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi, ilaç zehirlenmesi gibi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu​'nun​, reçetesiz ilaçlarla ilgili iki yılı aşkın bir süredir ​yaptığı​ çalışma​ ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Çolak, "Yapılan çalışmalar ne bizimle ne Eczacılık Fakülteleri ile ne de TTB gibi sağlık meslek örgütleri ile paylaşıldı. Sağlık ve ilaç alanının diğer paydaşlarının bakış açıları dikkate alınmadan reçetesiz ilaç listenin hazırlanması, sürecin şeffaf yürütülmediğini gösterir. Liste hazırlanırken ilaç geri ödemesinde belirleyici olan SGK ile ortak bir çalışma yürütüldü mü bilmiyoruz” diye konuştu.

“İlaç zehirlenmeleri kaçınılmaz"

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yayımladığı listenin hangi bilimsel kriterlere dayanılarak hazırlandığının belirsiz olduğuna dikkati çeken Çolak, “Listede aynı etken maddeyi içeren ilaçların bazıları reçetesiz statüsüne alınırken bazıları reçeteli statüsünde bırakılmaktadır. Bir ilacın yüksek doza sahip olanı reçetesiz kategorisine geçirilirken daha düşük dozajı reçeteli olmaya devam etmektedir. Listede çeşitli ilaçlar için belli doz ve yaş sınırlamaları getirilmiş olsa da pratikte bunun uygulanması imkansızdır” dedi.

Hazırlanan listede yer alan “12, 16 ve 18 yaş altı reçetesiz kullanılmamalıdır” ibaresinin eczacı tarafından denetlenemeyeceğini söyleyen Çolak, hastalarda reçetesiz olarak satılan bu ilaçların zararlı olmayacağı algısı oluşabileceği için doz aşımları ve ilaç zehirlenmeleri vakalarında artış yaşanmasının kaçınılmaz olacağını belirtti.

“İlaç basit bir ticari ürün değildir”

“İlacı diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, kullanımında kararın ve seçimin tüketiciye bağlı olmamasıdır” diyen Çolak, sağlık okuryazarlığının Türkiye’ye göre daha yüksek olduğu ABD ile ilgili şu verileri paylaştı:

“Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 2014 yılında yayınladığı uyarıda bilinçsiz olarak kullanılan bağırsak boşaltma ilaçlarının kolon kanseri vakalarını artırdığını ifade etti. 2000 yılında yaptığı bir çalışmada ise bir yılda kaydedilen karaciğer hasarı olaylarının yüzde 38’inin bilinçsiz şekilde parasetamol kullanımına bağlı olduğunu ve yılda 213 kişinin bu yüzden hayatını kaybettiğini duyurdu.”

İlaç fiyatları artar

Bazı ilaçların geri ödeme listesinden çıkarılmasıyla fiyatlarının arttığına da değinen Çolak, şu örnekleri sıraladı:

“Bağırsak düzenleyici bir ilaç geri ödeme listesindeyken 7 TL iken geri ödeme listesinden çıkarılmasıyla 26 TL’ye çıktı. Lokal anestezik bir krem 20 TL iken 115 TL’ye, pişik önleyici krem 3,5 TL iken 16 TL oldu. 6 TL olan vitamin takviyesinin, geri ödemeden çıkarılmasından sonraki fiyatı 39 TL’dir.”