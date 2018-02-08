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08.02.2018 05:50

Türk bilim insanları İngiliz basınında: Viagra yerine aspirin alın

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Türk bilim insanları İngiliz basınında: Viagra yerine aspirin alın
İngiliz basını, Türkiye'den iki bilim insanının araştırmasını manşetlerine taşıdı...

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, tıp dergilerinde yer alan araştırmayı okuyucularına aktardı. Araştırmada, sertleşme sorununa karşı 6 hafta boyunca günde 1 aspirin almanın olumlu etkisi olduğu sonucuna varıldı. Not: Uzmanlar, bu araştırmaya rağmen böyle bir karar almadan önce doktorunuza başvurmanız gerektiği konusunda uyarıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, International Urology and Nephrology isimli tıp dergisine dayandırdığı haberinde, Dr. Zeki Bayraktar ve Selami Albayrak’ın araştırmasına yer verdi. Araştırmada sertleşme sorununa çözüm olarak aspirin önerildi. Araştırma kapsamında 184 erkek mercek altına alınırken, bunların ortalama olarak 48 yaşında olduğu ve %70’inin sertleşemediği belirtildi.

Küresel olarak kabul edilen Erekte Erektil İşlev Endeksi’ne göre araştırma sonunda katılımcıların sertleşme oranı, 30 tam puan üzerinden 14.3 puandan 21.3 puana çıktı. Araştırma kapsamında 6 hafta boyunca günde 100mg’lık aspirin almanın sertleşme sorununu azalttığı belirtildi.

Viagra’da da benzer sonuçlar ortaya çıktığını belirten uzmanlar, “Geçmişte sertleşme sorununun çözümüne karşı trombosit yüksekliği mercek altına alınırdı. Fakat bu araştırmada ilk defa kandaki ince trombositlere tedavi uygulanmasının etkisi incelendi” ifadesini kullandı.

Araştırmada 120 erkeğe aspirin ve 64 erkeğe de plasebo (yani etkisi olmayan ilaç) verildi. Araştırma süresince katılımcılara iki soru soruldu. Bunlardan biri ‘Cinsel birleşme gerçekleşti mi” ve diğeri de “Sertleşme cinsel birleşmenin sonuna kadarı devam etti mi” oldu. Araştırma grupları bu sorulara benzer yanıtlar verdi. Araştırmanın sonunda günde 100 miligram kullanmanın erkeklerde sertleşme sorununu iyileştirdiği notu düşüldü.

Fakat Daily Mail’de yer alan haberde araştırmanın bazı uzmanlar tarafından kesinlikle doğru kabul edilmemesi gerektiği belirtildi. Renal and Urology News’e konuşan Utah Tıp Fakültesi’nde görevli Darshan Patel, “Araştırma büyük bir denek grubuyla yapılmadı ve şeker hastalığı, hiper tansiyon ve kalp-damar sorunu olan hastaları dahil etmedi” yorumunu yaptı.

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