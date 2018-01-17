Türk bilim insanı Cern'e davet edildi

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Zonguldak Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik Uzman Öğretmeni Adnan Akyüz’ü Cenevre'ye davet etti.

İsviçre ve Fransa sınırında yer alan ve Cenevre şehrine yakın olan CERN, dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarıdır. CERN’in kuruluş amacı, üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları ortak olarak yürütebilmektir. CERN, Nobel ödüllerine de layık görülen çok önemli bilimsel buluşların yapıldığı bir merkezdir.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de yer alan her ulus, kendi ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik bir eğitim çalışmasını 1998 yılından beri kendi ana dilinde yapmaktadır. 2014 yılından beri de CERN’de çalışan Türk bilim insanları aynı çalışmayı Türk öğretmenler için gönüllü olarak Türk Öğretmen Çalıştayı (TÖÇ) adıyla başlatmışlar ve 120 kadar öğretmene hızlandırıcı, parçacık fiziği, astroparçacık fiziği gibi konularda eğitim vermiş ve deneyimlerini aktarmışlardır. Farklı okullardan ve şehirlerden gelen katılımcı öğretmenler kozmik parçacıkları gözlemek için algıç yapımı, öğrencilere yönelik sunumlar hazırlama gibi konularda birlikte çalışmışlardır.

İsviçre ile Fransa sınırında bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) Bu yıl 36 öğretmenin katılımıyla 21-27 Ocak 2018 tarihleri arasında 8. si düzenlenen Türk Öğretmen Çalıştayı’na (TÖÇ), Zonguldak Ereğli ilçesindeki Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalışmakta olan Fizik Uzman Öğretmeni Adnan Akyüz’ de katılmaya hak kazanmıştır.

CERN’de uluslararası öğretmen eğitimi ve diğer ulusların öğretmenlerinin eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Türk Öğretmen Çalıştayı (TÖÇ) ise CERN’in resmi Türk Öğretmen Eğitimi programıdır. Dersler CERN’deki Türk akademisyenler tarafından Türkçe olarak yapılır. TÖÇ katılımcıları, uzmanlardan sunumlar, CERN yerleşkesinde geziler, sergiler ve deney uygulamaları ile, hızlandırıcı ve parçacık fiziği konularında bilgi alırlar. Bilimsel düşünceyi ve bilim sevgisini gençlere aşılamanın daha etkin yollarını bulmaya çalışırlar.

Çalıştay kapsamında katılımcı öğretmenlere; Parçacık Fiziği, Hızlandırıcı Fiziği, Algıç Fiziği, Nötrino Fiziği, Astro Parçacık Fiziği, Higgs Parçacığı, Evrenbilim konuları ve Higgs Sunumları yapılacaktır. Bunun yanısıra Türk Öğretmen Çalıştayı kapsamında CERN’de inşa edilen ilk hızlandırıcı olan SC (The Synchrocyclotron), Microcosm/GLOBE, CERN'deki Hadron çarpıştırıcısı üzerinde yapılandırılan 6 ölçüm araştırmasından birisi olan LHCb (Large Hadron Collider beauty), CAST (CERN Axion Solar Telescope) ve CMS (Compact Muon Solenoid) ziyaretlerine ve BLS4 (Beamline for schools) bilgilendirmesi ve çeşitli demonstrasyonlara yer verilecektir.

Bu çalıştaya Zonguldak bölgesinden katılacak tek öğretmen olan Adnan Akyüz, konu ile ilgili olarak görüşlerini şu şekilde paylaştı; “Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de gerçekleşecek olan Türk Öğretmen Çalıştayı, Fizikle ilgilenen herkes için çok önemli ve anlamlı. Atom ve Parçacık Fiziği ile ilgili olarak yapacağımız gözlem ve deneyimin bana, meslektaşlarıma ve öğrencilerime büyük katkısı olacak. CERN Türk Öğretmen Çalıştayı sonrasında bilim elçiliği yaparak en kısa zamanda Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik öğretmeni arkadaşlarıma ve geleceğin fizikçileri, mühendisleri, bilişimcileri olacak öğrencilerimize yönelik bilgilendirme semineri ve atölye çalışması yapmayı planlıyorum”