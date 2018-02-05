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06.02.2018 01:25

Türk aile evlerinde ölü bulundu

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Türk aile evlerinde ölü bulundu
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentinde 4 kişilik Türk aile, evlerinde korbonmonoksit zehirlenmesinden can verdi.

Kendilerine dün saat 12.00 sıralarında gelen telefondan sonra olay yerine giden polis, gaz maskesiyle girdiği evde, Trabzonlu Turgay Öztürk (29), eşi Filiz Öztürk (29) ile Mert (4) ve Minel (3) adındaki çocuklarının cesetlerini buldu.

Reutlingen Polisi’nden yapılan yazılı açıklamada da Obertürkheim Caddesi’nde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendiğinin belirlendiği bildirildi ve eve getirilen cihazların da karbonmonoksit alarmı verdiği vurgulandı.

ANNE, CESEDİ GÖRÜP POLİSİ ARADI

Turgay Öztürk’ün annesinin, pazar akşamı oğlunu aradığı; cevap alamadığı, pazartesi sabah da cevap alamayınca eve gittiği öğrenildi. Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında kapının zilini çalan ve açan olmayınca pencereden bakan anne, yerde yatan iki kişiyi gördü ve polise haber verdi.

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Kurtarma ekiplerinin olay yerine geldiğinde karbonmonoksit cihazlarının uyarı verdiği ifade edilen açıklamada, karbonmonoksit değerlerinin yüksek olması sebebiyle itfaiyecilerin maske takarak eve girdiği ifade edildi.

BAŞKONSOLOS OLAY YERİNDE

Bir ailenin yok olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın önümüzdeki hafta sonundan önce bitmeyeceği, ancak herhangi bir sabotaj şüphesinin bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı da olaya ilişkin bilgi almak ve yakınlarına başsağlığı dilemek amacıyla olay yerine gitti. Akıntı’nın aile yakınlarıyla görüşerek kendilerine başsağlığı dilediği öğrenildi.Evin yakınlarında bir de taziye çadırı kuruldu.(sözcü)

 

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