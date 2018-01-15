Turizm fuarında alkollü içecek yasağı Meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya'da gerçekleştirilecek olan fuarda alkollü içeceklerin sergilenmesi ve tadım yapılmasına izin verilmemesini Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı’nın birlikte 17-20 Ocak 2018 günlerinde Antalya’da açılması planlanırken, açılışa bir hafta kala, ANFAŞ Yönetimi, Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı kapsamında alkollü içeceklerin sergilenmesi ve tadım yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir.



Geçmiş yıllarda uygulanmayan yasağın, fuar hazırlıklarının tamamlandığı, yerli ve yabancı misafirler için ulaşım, konaklama gibi planlamaların gerçekleştirildiği bir süreçten sonra uygulanmaya konulması, alkollü içecek sektörü temsilcilerini zora sokmuş, ağır bir maddi kayıp ortaya çıkarmıştır.

Turizm sektörüne yönelik uluslararası bir fuarda “alkollü içecek yasağı” getirilmesi, Türkiye’nin imajına bir darbe daha olacak, Türkiye için önemli olan Avrupa ve Rusya pazarını olumsuz etkileyecek, ciddi bir gelir kaybı yaşayan turizm sektörünü zora sokacaktır.



1-25. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda (Foodproduct 2018) alkollü içecek sergilenmesi ve tadımına getirilen yasağın gerekçesi nedir? Bu karar kim tarafından alınmıştır? ANFAŞ Yönetim Kurulu’nda bu konuda bir görüşme yapılmış mıdır? Yoksa Antalya Valiliği’nin kararıyla mı böyle bir yasak getirilmiştir?



2-Fuar hazırlıklarının başladığı Eylül 2017 döneminde, çağrı yapılan firmalara alkollü içecek yasağı ile ilgili bir bilgilendirme yapılmamasının gerekçesi nedir? Son 3 ayda hangi koşullar değişmiştir ki, yasak kararı gündeme gelmiştir?



3-Fuar kapsamında alkollü içecek tanıtımı yapmak üzere kaç firma yer kiralamıştır? Bu firmaların kiralamalar için ödediği ya da ödeyeceği tutar ne kadardır? Söz konusu firmalar, fuar kapsamında ürünlerini nasıl tanıtacaktır? Firmalara, fuardan çekilme olanağı verilecek midir? Söz konusu firmaların fuar ile davet ettikleri yerli ve yabancı otel işletmecilerinin ulaşım ve konaklama giderleri için yaptıkları harcamalar tazmin edilecek midir?



4-Turizm sektörüne yönelik gıda ve içecek fuarında, alkollü içeceklerin sergilenmesinin ve tadılmasının yasaklanması sürecinde, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış mıdır? Alınmamış ise gerekçesi nedir?



5-Turizmin başkenti Antalya’nın ve turizm bölgelerinin “alkollü içecek yasağı” tartışmaları ile gündeme taşınmasının, Türkiye’nin imajını nasıl etkilediğine ilişkin bir çalışma yapılacak mıdır? Hükümetiniz, alkollü içecek yasağını genişletme adımlarını sürdürecek midir? Bu tür yasaklar, turizmde yeni bir yapılanma için mi atılmaktadır? Türkiye, Avrupa ve Rusya pazarını gözden mi çıkarmıştır? Türkiye’nin imajına darbe vuran adımlara son verilecek midir?

