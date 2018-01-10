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11.01.2018 00:40

Tunceli'nin Hozat ilçesinde su fiyatlarına büyük indirim

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde su fiyatlarına büyük indirim
Tunceli'nin Hozat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Celaleddin Polat, su ücretlerine yüzde 40 indirim yaptı.

Hozat Belediye Meclisi'nce alınan karar gereği meskenlerde geçerli olmak üzere su ücretlerine yüzde 40 oranında bir indirim yapıldı.

Yeni tarifeler 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat, konuyla ilgili olarak, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren iş yeri kiraları ve su ücretlerine hiç bir şekilde zam yapmadığımız gibi vatandaşlarımızın evlerinde kullandığı gibi içme suyunda yüzde 40 oranında bir indirim yaptık" dedi.

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