Tümer’den ‘sınırlı ücretsiz elektrik’ çağrısı!

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, EMO Adana Şubesi’ni ziyaretinde sosyal devlet ilkesinin vatandaşların ekonomisini düşünmekten geçtiğini vurgulayarak, "“4 kişilik ailenin temel ihtiyacı elektrik tüketimi ücretsiz olmalıdır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyacı 230 kilovat saate kadar olan elektrik tüketiminin ücretsiz olması gerektiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi yoksulluğu yönetmek yerine yok etmenin önemine dikkat çeken Tümer, güneş ve rüzgar enerjisi gibi doğal kaynaklardan elektrik üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi gerektiğini, uygulanan prosedürlerin asgari düzeye indirgenmesinin önemini anlattı.



BAŞARILAR DİLEDİ

Göreve yeni seçilen Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şube Başkanı Mehmet Mak ve yönetim kurulu üyelerine 26 Ocak 2018 Cuma günü hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ve yeni dönemde başarılar dileyen Tümer, güneş ve rüzgar enerjisi gibi üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi gerektiğini, uygulanan prosedürlerin asgari düzeye indirgenmesinin önemine vurgu yaptı.



HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPTI

4 kişilik bir ailenin azami 230 kilovat saate kadar olan zorunlu elektrik ihtiyacının sosyal devlet ilkesi kapsamında ücretsiz sağlanabilmesi için hükümete çağrıda bulunan Tümer, “Doğal enerji kaynaklarından üretilen elektrik için teşvikler artırılmalıdır. Yerinde üretim ve yerinde tüketim yöntemi uygulanmalıdır. Böylelikle kayıp ve kaçak oranı da asgari düzeye inecektir” diye konuştu.



YOKSULLUĞU YÖNETMEK YERİNE YOK ETMEK GEREKİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce kamuoyuna açıkladığı ‘Aile Sigortası’ uygulamasının Türkiye’de yaşama geçirilmesi gereğine dikkat çeken Tümer, Türkiye’de yoksul statüsünde 4 milyona yakın aile ve yaklaşık 15 milyon vatandaşın olduğuna işaret etti. 230 kilovat saate kadar olan elektrik ihtiyacının da sigorta kapsamına dahil edilebileceğini söyleyen Tümer, “Sayın Genel Başkanımızın da açıkladığı gibi yoksulluğu yönetmeyi değil yoksulluğu azaltmayı ve yok etmeyi amaçlamak gerekiyor” ifadelerini kulandı.



VATANDAŞIN GÜNDEMİ

TMMOB’ye bağlı odaların bilimsel veriler ışığında toplumun huzur ve refahı için, yaşam standardının yükselmesi için uğraş verdiğine dikkat çeken Tümer, “Vatandaşımızın gündemi ekonomi, tarım, sağlık ve eğitim. Bu bilinçle vatandaşların geleceğine yönelik plan ve projelere ağırlık vermek zorundayız” şeklinde konuştu.



MEHMET MAK, ÇAĞRIYI DESTEKLEDİ

Ziyareti için Tümer’e teşekkür eden ve ücretsiz elektrik uygulamasının vatandaş için derin bir nefes anlamına geleceğini belirten EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak ise, “Birlikte daha güzel işler yapacağız. Milletvekillerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, odamız ve yönetimimizle Adana için uğraş vereceğiz. Adanalıların çağdaş uygulamalara layık olduğuna inanıyoruz” dedi.