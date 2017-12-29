Tümer: Tohum pazarı 45 milyon doları aştı!

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, tohum, fide ve tarım ürünleri çeşitlerinde yabancı hayranlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, dünya ticari tohumluk pazarının 45 milyar doları aştığını, ancak Türkiye’nin söz konusu pastadan aldığı payın yok denecek kadar az olduğunu vurguladı. Sadece geçtiğimiz yıl 957 bin 925 ton sertifikalı tohum üretilirken, 153 milyon 463 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatan Tümer, “Bu rakamlar ne yazık ki yeterli değil. Türkiye’de yerli tohum ve fide üreticisi desteklenmeli” ifadesini kullandı.

TOHUM ÖNEMLİ BİR GİRDİ

Zülfikar İnönü Tümer, tarım sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Çukurova Teknokent’te patates tohumu ve iç mekan süs bitkisi üretimiyle öne çıkan bir firmayı ziyaret eden Tümer, buradaki üretim çalışmaları hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı. Tümer, bitkisel üretimin en önemli girdilerinden biri olması nedeniyle tohumun, gelişmiş ülkeleri; tarımın bu önemli girdisi üzerinde geniş araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönlendirdiğini anlattı.

45 MİLYAR DOLARLIK PASTA

Tümer, söz konusu çalışmaların sonucunda sanayileşmiş ülkelerin, tohum sanayilerini de geliştirerek, dünya tohum ticaretinde önemli bir yer aldığına işaret etti. Uluslararası Tohum Federasyonu verilerine dikkat çeken Tümer, bugün dünya ticari tohumluk pazarının 45 milyar doları aştığını vurguladı. Tümer, dünya toplam tohumluk ticaretinin yüzde 27’sini ABD, yüzde 24’ünü AB ülkeleri, yüzde 20’sini Çin, yüzde 6’sını Brezilya, yüzde 4’ünü Hindistan, yüzde 3’ünü Japonya ve geriye kalan yüzde 16’sını da diğer ülkelerin yaptığını belirtti.

153.5 MİLYON DOLAR İHRACAT!

Dünya tohumluk ticaretinde ağırlıklı olarak; tahıllar, yağlı tohum bitkileri, sebzeler, çiçekler ve çim bitkilerinin yer aldığını dile getiren Tümer, Türkiye’nin sektördeki durumunu da gözler önüne serdi. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) verilerine işaret eden Tümer, sertifikalı tohum üretiminin 2002 yılında 145 bin tonken, bu rakamın 2015’te 896 bin tona, geçtiğimiz yıl da 957 bin 925 tona çıktığını söyledi. Tümer, Türkiye’nin sadece geçen yıl 58 bin 226 ton tohum ihracatı yaparken, 153.5 milyon dolarlık gelir elde ettiğini hatırlattı.

HAKETTİĞİMİZ PAYI ALAMIYORUZ!

Dünya ticari tohumluk pazarının 45 milyar doları aşarken, Türkiye’nin 153.5 milyon dolarlık ihracatla kendini sınırlı tutmasının doğru olmadığını kaydeden Zülfikar İnönü Tümer, “Büyük bir tarımsal potansiyele sahip olan ülkemizde tohum yetiştiriciliği için uygun iklim, toprak ve diğer üretim faktörleri olmasına rağmen, Türkiye ne yazık ki ihracatıyla sektörden hak ettiği payı alamıyor. Tohumculukla ilgili politikalar belirlenirken, ülkemizin bitkisel üretimi için gerekli tohumluklarla birlikte ihracata yönelik tohumlar da üretilmeli. Bu noktada yerli tohum ve fide üreticileri desteklenmeli” dedi. Tümer, tohumculuk, bitkisel ve yağlık ürünlerde yabancı hayranlığının sona erdirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.