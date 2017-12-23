  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
24.12.2017 01:30

Tümer Metin'den Şenol Güneş'e yanıt!

»
Tümer Metin'den Şenol Güneş'e yanıt!
Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa tepki gösteren Şenol Güneş'e Tümer Metin'den cevap geldi

Şenol Güneş'e cevap gecikmedi...

Deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşa sert bir tepki gösterdi.

Şenol Güneş sessizliğini fena bozdu!

beIN SPORTS'un kendisini yayına geç almasına kızan tecrübeli hocaya, Tümer Metin cevap verdi. Metin yaptığı açıklamada, "Hocam, bu stüdyolarda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Genel Kurulu'nda kaç üyenin oy hakkı var ?23 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
  • Okan Buruk: Hücum hattını mutlaka güçlendireceğiz23 Aralık 2017 Cumartesi 13:35
  • Beşiktaş'tan gece yarısı transfer bombası23 Aralık 2017 Cumartesi 09:52
  • Galatasaray, Fatih Terim'in alacağı ücreti güncelledi22 Aralık 2017 Cuma 18:40
  • Galatasaray'da Fatih Terim için imza töreni22 Aralık 2017 Cuma 16:15
  • UEFA'dan Fenerbahçe'ye mesaj: "Denetime geliyoruz"22 Aralık 2017 Cuma 15:55
  • İşte Mario Gomez'in yeni takımı22 Aralık 2017 Cuma 12:09
  • İşte Arda Turan'ın Fatih Terim yorumu!22 Aralık 2017 Cuma 11:50
  • Fatih Terim'in imza atacağı yer ve saat belli oldu22 Aralık 2017 Cuma 10:49
  • Fatih Terim, Galatasaray'a döndü, sosyal medya yıkıldı!22 Aralık 2017 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    • Rihanna gizlemeyi çalıştı ama...
    • Kilo veremiyorsanız dikkat!
    • Gazeteciler, tutuklu gazeteciler için yürüdü
    VİDEO GALERİ
    • Meral Akşener’den Erdoğan’a sert mesaj!
    • Tunceli'de kente inen domuzu köpekler kovaladı
    • Kazdağları beyaza büründü!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti