Tümer Metin'den Şenol Güneş'e yanıt!

Şenol Güneş'e cevap gecikmedi...
Deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşa sert bir tepki gösterdi.
Şenol Güneş sessizliğini fena bozdu!
beIN SPORTS'un kendisini yayına geç almasına kızan tecrübeli hocaya, Tümer Metin cevap verdi. Metin yaptığı açıklamada, "Hocam, bu stüdyolarda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır." ifadelerini kullandı.
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