Tümer Metin'den Şenol Güneş'e yanıt!

Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa tepki gösteren Şenol Güneş'e Tümer Metin'den cevap geldi

Şenol Güneş'e cevap gecikmedi...

Deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşa sert bir tepki gösterdi.

beIN SPORTS'un kendisini yayına geç almasına kızan tecrübeli hocaya, Tümer Metin cevap verdi. Metin yaptığı açıklamada, "Hocam, bu stüdyolarda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır." ifadelerini kullandı.