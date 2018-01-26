Tüm yatırımlar Diyanet’e: Rekor sayı...

12 Bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) istihdam ettiği personel sayısı 11 yılda 47 bin arttı.

Mustafa Mert Bildircin / Birgün - AKP döneminde sürekli olarak artırılan ve tartışmaların merkezinde olan bütçesiyle, aralarında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da bulunduğu 12 Bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) istihdam ettiği personel sayısı 11 yılda 47 bin arttı.

Diyanet’in resmi verilerine göre 2006 yılında 79 bin 810 personel istihdam edilen kurumda, 2018 itibarıyla bu sayı 126 bin 878’e yükseldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın Diyanet’in personel alımına ilişkin “müjdelediği” 9 bin 500 yeni personel ile DİB’in istihdam sayısının, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumların da dahil olduğu 37 özel bütçeli kamu idaresinin toplam personel sayısını geride bırakacağı öğrenildi.

Rekor sayı

2017 yılı başında aldığı 6 milyar 867 bin TL’lik bütçeyle yetinmeyerek 1 milyar 300 milyon TL ek ödenek alan ve yılı 7 milyar 264 milyon 973 bin TL harcama ile tamamlayan Diyanet, personel alanında da rekora imza attı. 2017’de istihdam edilen personel sayısı 2014 yılında istihdam edilen ve kurum tarihinin rekoru olan 119 bin 743 personel sayısını geride bıraktı. En çok istihdam yaratılan alan 73 bin ile imamlar oldu. Çoğu 2017 yılında açılan toplam 18 bin 21 Kuran kursunda istihdam edilen “Kuran kursu öğretici” sayısı ise 19 bin 454 oldu.

En fazla personel İstanbul’da

2018 yılına 81 ilde 957 İlçe Müftülüğü, 126 bin personel, 90 bin cami ve 80 ülkede 120 merkezle giren DİB’in istatistiklerinde cezaevlerinde görevlendirilen vaiz sayısına ilişkin verilere de yer verildi. Cezaevi vaizi olarak 2 bin 559 kişiyi görevlendirdiğini açıklayan Diyanet’in, “Diğer Sınıflar” şeklinde belirtilen pozisyonunda ise 2 bin 298 kişinin istihdam edildiği öğrenildi. DİB’in 7 bin 860 personel ile en fazla sayıda kadro yarattığı il İstanbul oldu. Yalnızca İstanbul’da istihdam edilen personel sayısı Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kamu kurumlarının çalışan sayısının üzerine çıktı.