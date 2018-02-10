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11.02.2018 04:40

Tüfenkci'den düşen helikopter hakkında açıklama

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Tüfenkci'den düşen helikopter hakkında açıklama
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ATAK tipi helikopterin kırıma uğrayarak iki askerin hayatını kaybetmesine ilişkin "Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız" dedi.

Tüfenkci, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin’in başkenti Pekin'de, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düşen helikopterde 2 askerin hayatını kaybetmesine verilmesine değerlendirmede bulundu.

'ELBETTE ŞEHİTLERİMİZ OLUYOR'

"Türkiye, Afrin'de terörü bitirme adına önemli operasyonlar yapıyor. Bu kapsamda elbette şehitlerimiz de oluyor" diyen Tüfenkci, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Tüfenkci, "Bütün dünya şunu bilmelidir ki sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu da defalarca ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet olarak birçok kez defalarca uyarmamıza rağmen sözün bittiği yerde bu operasyonlara başladık" diye konuştu."Şehitler vermemize rağmen netice alana kadar geri adım atmayacağız” ifadesini kullanan Tüfenkci, “Asla ve asla şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bir verirsek bin alırız." ifadesini kullandı.
Tüfenkci, "En kısa sürede orada barışı sağladıktan sonra, terör örgütleri tarafından iradeleri gasp edilen Afrinlileri özgürlüğe kavuşturduktan sonra topraklarımıza geri döneceğiz." dedi.

Türkiye'de 3.5 milyona yakın Suriyeli mültecinin yaşadığını anımsatan Tüfenkci, "Bu insanların tekrar kendi topraklarına dönebilmesi için oraları terör örgütlerinden kurtarmamız lazım. Biz de bu niyetle söz konusu operasyonları gerçekleştiriyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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