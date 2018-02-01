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01.02.2018 10:30

Tuba Büyüküstün patladı: Haberlerinizi bana sormayın

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Tuba Büyüküstün patladı: Haberlerinizi bana sormayın
Oyuncu Tuba Büyüküstün, bir süredir magazin basınında çıkan haberleriyle ilgili sorulara şaşırtıcı bir yanıt verdi.

Tuba Büyüküstün, önceki akşam özel bir gösterime katıldı. Büyüküstün, mekanda sevgilisi Umut Evirgen'le birlikte eğlenirken, çıkışta objektiflere tek başına poz verdi.

“HABERLERİ SİZ YAPIYOR SİZ SORUYORSUNUZ”

Güzel oyuncu, muhabirlerin yönelttiği “Hakkınızda kıskançlık haberleri çıktı, bu konulara açıklık getirir misiniz?” sorusuna tepkili bir yanıt verdi: “Getirmek isteseydim getirirdim. Haberleri siz yapıyor, siz soruyorsunuz. Uydurduğunuz da demek istemiyorum ama yaptığınız haberlerin doğru olup olmadığını sormanız bana tuhaf geliyor.”

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