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12.02.2018 21:40

TTB yöneticileri üniversiteye işte böyle döndüler

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TTB yöneticileri üniversiteye işte böyle döndüler
Üç ay görevden uzaklaştırma kararının iptal edilmesinin ardından Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki görevlerine dönerken çiçeklerle karşılandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel ile TTB yöneticisi Taner Gören’e verilen üç ay görevden uzaklaştırma kararı iptal edildi.

Üç ay görevden uzaklaştırma kararının iptal edilmesinin ardından Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki görevlerine dönerken çiçeklerle karşılandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, gözaltına alındıkları gerekçesiyle Tükel ve Gören'i 3 ay süreyle görevden uzaklaştırmıştı.

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