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06.02.2018 05:30

TTB Merkez Konseyi üyeleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

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TTB Merkez Konseyi üyeleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
TTB Merkez Konseyi üyelerinin tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve Merkez Konsey üyeleri Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Sezai Berber, Taner Gören, Yaşar Ulutaş ve Bülent Nazım Yılmaz, Ankara Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

TTB Merkez Konseyi üyeleri Ankara Adliyesi'ne getirilirken çok sayıda kişi de destek için adliyede hazır bulundu.

Destek için gelenler arasında KESK EŞ Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Başkanı Kani Beko, İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın yanı sıra CHP milletvekilleri de yer aldı.

 

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