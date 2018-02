TTB gözaltılarıyla bilgisayarlara el konuldu hastalar mağdur edildi

Türk Tabibleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasını kınadı, yapılan operasyon ve aramaların hukuksuz olduğunu belirtti.

Burcu Cansu/ Birgün- Operasyona gerekçe yapılan açıklamanın halen web sayfamızda olduğu belirtilerek, “Bunun dışında kanıt bulmak için yapılan aramalar hukuk dışıdır” denildi. Açıklamada arama sırasında suçlama konusu açıklama ile ilgisi olmayan kanıtların toplanmasının, hukuka aykırı olduğu, TTB avukatlarınca buna itiraz ettiği belirtilerek, “Şu anda gözaltında bulunan konsey üyelerimiz 20-30 yıllık hekim ler. Her türlü suçlulaştırma çabasını reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Suç unsuru basın bildirisi

TTB Avukatlarından Özgür Erbaş, operasyonu ve gözaltı sürecini değerlendirdi. Erbaş, hukuksuzlukları şöyle sıraladı:

TTB’de, “şüpheli” şahıslara ait bilgisayar yok. TTB’nin işlerinin yürütüldüğü bilgisayarlarda arama yapıldı. Suç unsuru olarak sundukları basın bildirisi, bir world belgesi. O gerekçeyle bütün bilgisayarlara el koydular.

Dernekler Kanunu’na göre kumu kurumu niteliği taşıyan yerlerde ancak “kamu düzeninin sağlanması veya bir suçun önlenmesi şartıyla, hakim kararıyla” arama yapılabilir. “El koyma değil, arama yapabilir” diyor. TTB binasında hem arama hem de el koyma yapıldı. Üstelik ne “kamu düzeninin tesis edilmesi” ne de “bir suçun önlenmesi” şartı oluşmuştu. İmaj alma çalışmaları devam ederken, polisler işlemin uzun süreceğinden bahisle savcılık ile bir telefon konuşması yaptı. Savcı da kendi imzası ile bir ek karar göndererek, “el koyun ve imaj işlemlerini daha sonra yapın” dedi. Kanuna göre arama ve el koyma işlemine savcı değil hakim karar verir.

Basın faaliyeti durdu

Basın Kanunu’na da aykırı davranıldı. TTB’nin basın danışmanının ve süreli yayınları yürüten arkadaşlarımızın bilgisayarları teknik olarak Basın Kanunu kapsamındadır. Arama ve el koymanın koşulları var. Bizim süreli yayınımız Tıp Dünyası Gazetesi TTB’nin resmi yayınıdır.

Hastaların bilgisine ulaşılamıyor

Avukat Erbaş, gözaltılarla birlikte Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) aksaklık yaşandığının da altını çizdi. İki Merkez Konseyi üyesinin ASM’deki bilgisayarlarına el konulduğunu, yazılım programı gereği de oradaki diğer doktorların da hizmet veremediğini vurguladı. Erbaş, “Hastalar da mağdur edildi. ASM’deki hekimlerin aşı takibinden, gebe takibine kadar bir çok sorumluluk yürüttüğü düşünülmelidir. Doktorların, aile sağlığı merkezindeki bilgisayarında neyi arıyorsun? Tıp fakültesinde akademisyen olan hocaların bilgisayarlarında ne arıyorsun? Metnin kendisine bir suç isnat ediyorsun ama diğer yerlerde hangi suçun delilini arıyorsun belli değil” dedi.

İTO’dan basın açıklaması

İstanbul Tabip Odası gözaltıları protesto için yarın basın açıklaması yapacak. Yapılan çağrıda öğrencileri, akademisyenler, çalışma arkadaşları, hasta ve hasta yakınları 2 Şubat Cuma günü saat 12.30’da yapılacak basın açıklamasına davet edildi.

***

‘Değişen bir şey yok’



TTB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Genel Merkez’de basın toplantısı gerçekleştirdi.TTB’nin savaşa karşı tutumunun değişmediğini ancak Türkiye’de hukukun ayaklar altına alındığının vurgulandığı toplantıda, TTB Yüksek Onur Kurulu üyelerinden Ali Çerkezoğlu yaptığı açıklamada “Hekimler her koşulda savaşa karşı durur ve barışı savunur. Hekimler dünyanın her yerinde ve her anında kendi çıkarlarını gözetmeden barışı savunur” dedi.

Çerkezoğlu, yöneticilerinin gözaltına alınmasının herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını belirtti. Ayrıca, barış talebini dillendirmenin yanı sıra sağlık alanında yaşanan sorunları da aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Çerkezoğlu, Merkez Konseyi Yöneticisi arkadaşlarının gözaltında olmasaydı hastalarına bakıyor olacaklarını anlattı. Hekimlik uygulamalarının aksatıldığına dikkati çekti.

Çerkezoglu, TTB’nin mücadale birikiminin saymakla bitmeyeceğini kaydetti. Çerkezoglu, “TTB açısından yeni bir durum yoktur. TTB her zaman savaşa karşı çıkmıştır. Yeni olan, ülkemizde hukukun ayaklar altına alındığı iklimdir. Yeni olan, barış istemenin teröristlikle eşleştirildiği durumdur” dedi.

TTB İkinci Başkanı Sinan Adıyaman, eklem operasyonu geçirdi. Avukatları Adıyaman’ın koşullarının düzeltilmesi için Cumhuriyet Savcısı ile görüştü. Uzun süre oturması dahi yasak olan Adıyaman, koşulları düzeltilmek bir yana, daha dar bir nezarete alındı.

Avrupalı hekimlerden destek

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (European Federation of Salaried Doctors) Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik yapılan operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada “Doktorların görevi her yerde hastalara bakım ve iyileştirmedir. Savaşa karşı olan Türk doktorlarının temsilcilerinin hapse atılması kabul edilemez. Tüm Avrupa Hastanesi Doktorları adına, Türk hükümetinin hemen meslektaşlarımızı serbest bırakmasını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.