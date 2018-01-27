'TSK'ya ait helikopter düşürüldüğü' iddiası

Sputnik'te yer alan habere göre, Demokratik Suriye Güçleri’nden (DSG)nin bir kaynağı Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiği Afrin’de Türkiye’ye ait bir helikopteri düşürdüklerini öne sürd.

Anadolu Ajansı (AA), Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Afrin'de Türk ordusuna ait bir helikopterin düşürüldüğüne dair iddiasının yalanlandığına dair bir haber yayımladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 8. gününde devam ederken DSG'den Türk ordusuna ait bir helikopterin düşürüldüğü iddiası geldi. Sputnik'e konuşan DSG kaynağı "Kyare kyar ve Batmane köyleri civarlarındaki Türk helikopteri vuruldu" ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı (AA) da daha sonra bir haber yayınlayarak bu iddianın yalan olduğunu öne sürdü. 'Güvenilir bir kaynaktan doğrulandığı' ifade edilen AA haberinde şu ifadeler yer aldı: "AA muhabirinin ulaştığı güvenilir kaynaklar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşürülmesinin söz konusu olmadığını belirtti."