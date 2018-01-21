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21.01.2018 15:35

TSK’nın ‘Zeytin Dalı’ operasyonu Avusturya basınında

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TSK’nın ‘Zeytin Dalı’ operasyonu Avusturya basınında
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı harekat Avusturya basınında geniş yer buldu.

İhsan Ekici, Viyana, (DHA)-  Medya kuruluşları haberi "Türkiye Suriye Kürtlerini Bombalıyor" başlıklarıyla duyurdu.

ORF: Devlet televizyonu ORF ana haberlerinde harekatı şöyle yansıtıldı: "ABD'ye rağmen, Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri bombalamaya başladı. Erdoğan kara harekatının başladığını bizzat duyurdu. Türkiye tarafından terörist olarak nitelendirilen milisler bombalanırken ABD bunu anlayışla karşılayacağını duyurdu."

KRONEN ZEITUNG: Ülkenin en yüksek trajlı günlük gazetesi Kronen Zeitung da ORF’ye benzer başlık kullandığı haberinde: “Türkiye’nin, Kuzey Suriye'de ABD destekli konuşlanmış Kürt milislere bomba yağdırdığını yazarak ‘Bombardımanla birlikte Rus askerlerinin de sıcak bölgeden çekildiği gözlendi.’ denildi.

DIE PRESSE: Günlük yayın yapan Die Presse gazetesi "Türk Savaş Uçakları Suriye'nin Kürt Bölgesini Vurmaya Başladı" başlığını kullandı. Gazete haberinde saldırı başlatılan Afrin ve çevresinde 360 köyün bulunduğunu ve milyonlarca sivilin yaşadığını belirterek " Zeytin Dalı adı verilen harekatın başladığını Erdoğan duyurdu. Savaş uçakları bombardımana başladı ve Başbakan Binali yıldırım kara harekâtının bugün başlayacağını açıkladı." diye yazdı.

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