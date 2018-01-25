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25.01.2018 18:15

TSK'nın bir sonraki hedefi belli oldu: Bafelyun Tepesi

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TSK'nın bir sonraki hedefi belli oldu: Bafelyun Tepesi
Askeri yetkililer, Burseya Dağı'nın terör örgütünden temizlenmesinden sonraki hedefin Türkiye'ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu bildirdi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Cebel Burseya Dağı'na başlatılan harekat, zor koşullarda sürüyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Cebel Burseya Dağı'na başlatılan harekat, zor koşullarda sürüyor. Soğuk hava, sis, yağmur ve çamur nedeniyle ilerlemeye ara veren Türk birlikleri ve ÖSO mevcut pozisyonlarını korumaya devam ediyor. Askeri yetkililer, Burseya Dağı'nın terör örgütünden temizlenmesinden sonraki hedefin Türkiye'ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu bildirdi.

Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu; ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Cabel Burseya'nın ardından Bafelyun Tepesi'ne yöneleceklerini kaydetti.

Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi'nin ardından Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin teröristlerden alınacağını bildirdi.

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