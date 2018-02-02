TSK'nın Afrin açıklamasında dikkat çeken ayrıntı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensubu teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin açıklama yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensubu teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu listeye yer verildi: “30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait aşağıda listesi bulunan muhtelif tipte silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. 1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası, 3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi, 15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı.”

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında yer alan “SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi” dikkat çekti.

PKK’nın Suriye üzerinden Türkiye’ye de soktuğu belirtilen “SA-18 füzeleri” bir dönem tartışma yaratmıştı.

RUS YAPIMI

Mardin, Diyarbakır ve Şırnak bölgesinde PKK'nın elinde onlarca Rus yapımı SA-18 füzesi bulunduğu belirtilmişti.

Rus SA-18 füzesi, Amerikan yapımı FIM-92 Stinger sisteminin Doğu Bloğu'ndaki karşılığı olarak biliniyor. Tek personel tarafından MANPADS (Omuzdan atılarak) kullanılması, yüksek isabet ve tahrip özelliği gibi sebeplerle kara birliklerinin hava savunmasında önemli bir yer tutuyor. Ayrıca helikopter ve her çeşit kara araçlarına monte edilebiliyorlar.

HELİKOPTERİ FÜZE DÜŞÜRDÜ AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığı, 13 Mayıs 2016 tarihinde, Hakkari Çukurca'da düşürülen ve iki pilotun şehit olduğu helikopter ile ilgili açıklamasında bu füzeye işaret etmişti. Genelkurmay Başkanlığı, yapılan incemeler sonucu, helikopterin, terörist unsurların yerden açtığı ateş sonucu düşmüş olabileceğini belirtmişti.