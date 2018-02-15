TSKM’de “Aşk’ın Halleri” konseri

Türkiye dizi film müziğinin önemli isimlerinden Erdal Güney, “Aşk’ın Halleri Üzerine Şarkılar” adlı konseriyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Güney, “Erdal Güney ve Forantası” isimli grubuyla, müzikseverlerin karşısına çıktı. Yorumcu, besteci ve akademisyen kimliğiyle tanınan Erdal Güney, 1997 yılında yayımlanan ilk albümü “Güney Türküleri”nden eserler seslendirdi. Mersin iline bağlı Anamur ilçesi doğumlu olan Güney, farklı kültürel alt kimlikleri buluşturan eserleriyle dinleyicilerin beğenisini topladı.

Güney, 1999’da yayımlanan “Yakımlar”, 2005 yılına ait “Aşkiya”, 2007 yılına ait “Unutulmayanlar”, 2008’de yayımlanan “Hatırla Sevgili” ve “Elveda Rumeli”, 2001 yılına ait “Bir Kıyıdan” adlı albümlerinden, film ve dizi filmler için yaptığı besteleriyle şarkıları sundu. Güney, gitar ve sazıyla seslendirdiği eserleriyle dinleyicilerin alkışlarını topladı.