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10.02.2018 16:20

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması

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TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması
TSK: "1141 terörist etkisiz hale getirildi."

TSK:  " 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 36 hedef imha edilmiştir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.141 olmuştur."

 

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