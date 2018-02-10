TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması

TSK: "1141 terörist etkisiz hale getirildi."

TSK: " 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 36 hedef imha edilmiştir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.141 olmuştur."