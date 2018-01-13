TSK’dan Suriye sınırına tank sevkıyatı

Suriye sınırında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Öğle saatlerinde TSK unsurlarının Hatay Reyhanlı'dan Afrin'deki PYD mevzilerine top atışlarının ardından akşam saatlerinde de Suriye sınırına tank sevkıyatı yapıldığı görüldü.
Türkiye'deki çeşitli birliklerinden gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.
Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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