TSK'dan son açıklama

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komuranları Hatay bölgesinde denetimlerde bulundu.

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan ÖZBAL ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ile birlikte, 21 Ocak 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

Bu kapsamda Orgeneral AKAR, 2'nci Ordu Komutanı Metin TEMEL ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunmuştur. Orgeneral AKAR denetlemeler sırasında;

— Harekâtın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini,

— TSK'nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü,

— Harekât esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini,

— Faaliyetlerin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini,

— Harekâtın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu bir kez daha vurgulamıştır.

Orgeneral AKAR bilahare personeli harekât kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı kutlamış ve başarılar dilemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."