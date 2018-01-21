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21.01.2018 15:35

TSK'dan operasyona ilişkin yeni açıklama

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TSK'dan operasyona ilişkin yeni açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile yeni bir açıklama yayımladı.

DHA -  Kara harekatının başladığının belirtildiği açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 'Zeytin Dalı Harekâtı' 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ HAZIR

NATO bünyesinde Kahramanmaraş'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye'den gelebilecek olası hava saldırılarına karşı hazır bekletiliyor. 6 Haziran 206'da İtalya'dan getirilerek Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na kurulan hava savuma sistemi, Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılan operasyonla birlikte Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı aktif hale getirildi.

Operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılarak İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis'ın da yerinde incelediği sistemin, 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunuyor.



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