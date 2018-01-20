TSK'dan flaş Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğu ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğu belirtildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, haftalık bilgilendirme notunda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ile ilgili olarak İdlib bölgesinde, 3 gözlem noktasının tesis edildiğini diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.



OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüıü belirtildi. 12-18 Ocak 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği öğrenildi.

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Düzenlenen operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi. 6 adet piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet Milan tanksavar silahı olmak üzere toplam 8 adet hafif silah, 807 kg amonyum nitrat, 2 kg C-4 patlayıcı madde, 22 adet el bombası, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 6 adet fünye, 156 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 9 adet şarjör, BTÖ tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 1 adet Isuzu D-Max marka araç, 39 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi. 18 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 51 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. 1asker ise operasyonlarda şehit oldu.



SINIR KONTROLLERİNDE 7 BİN 267 KİŞİ YAKALANDI



Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında düzenlenen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 267 kişi yakalandı.



ÖRGÜTÜN SERBEST HAREKET ETMESİ VE EYLEM KABİLİYETİNİN KISITLANDI



PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve düzenlenen operasyonlar neticesinde 1.7 kg uyuşturucu madde, 78 lt akaryakıt, 198.140 paket kaçak sigara, 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Azim ve kararlıkla düzenlenen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı sonucunda , örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı belirtildi.

FIRAK KALKANI HAREKATI



Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen harekat kapsamında; sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alındığı hatırlatıldı.



AZEZ-MARE VE MÜNBİÇ BÖLGESİNDEKİ SALDIRILARA KARŞILIK VERİLİYOR



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği açıklandı. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.



DİĞER GÖZLEM NOKTALARININ AÇILARAK FAALİYETE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR



İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı belirtildi. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edildi. . Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü ifaoe edildi.



TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYİ KESİNTİSİZ OLARAK EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR SÜRDÜRME AZİM VE KARARLILIĞINDAYIZ



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu belirtildi.