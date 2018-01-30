  • BIST 119.303
  • Altın 162,928
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
30.01.2018 21:30

TSK'dan Afrinlilere üç dilde birlik çağrısı

»
TSK'dan Afrinlilere üç dilde birlik çağrısı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı.

Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi. Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildiriler havadan atıldı.

"Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere." 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilis'e bir roket daha... Valilik Konağı yakınına atıldı!30 Ocak 2018 Salı 18:24
  • Sarıyer'de tombala çadırına polis baskını30 Ocak 2018 Salı 17:16
  • Kan donduran olay: Rezilliğine "cahillik" dedi30 Ocak 2018 Salı 17:00
  • Kilis'te hastane yakınına roket atıldı30 Ocak 2018 Salı 16:44
  • TSK'dan Afrinlilere üç dilde birlik çağrısı30 Ocak 2018 Salı 16:43
  • Kadın cinayeti: Önce eşini, sonra kendini öldürdü!30 Ocak 2018 Salı 16:33
  • Alpu Ovası'nın geleceği hakkında flaş karar30 Ocak 2018 Salı 16:17
  • Okul bahçesinde sır olay30 Ocak 2018 Salı 16:15
  • Olmayan arabasına kaçak geçiş cezası geldi!30 Ocak 2018 Salı 16:05
  • TTB önündeki protestoya polis müdahalesi30 Ocak 2018 Salı 15:59
    • FOTO GALERİ
    • Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
    • Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
    • Marilyn Monroe'ya benzemek isteyen adam şoke etti!
    VİDEO GALERİ
    • Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
    • CHP'li gençlerin kurultayına damga vuran konuşma
    • Roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti