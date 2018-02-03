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03.02.2018 11:50

TSK'dan Afrin açıklaması! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

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TSK'dan Afrin açıklaması! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
TSK: "Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897'ye yükseldi."

TSK: "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında  bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur. Türk savaş ucaklarınca  dün gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütlerinin 15 hedefi imha edilmiştir.."

 

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