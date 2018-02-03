TSK'dan Afrin açıklaması! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

TSK: "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur. Türk savaş ucaklarınca dün gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütlerinin 15 hedefi imha edilmiştir.."
TSK: "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur. Türk savaş ucaklarınca dün gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütlerinin 15 hedefi imha edilmiştir.."
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