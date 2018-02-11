TSK'dan acı haber! Şehit sayısı 12'ye yükseldi...

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde art arda acı haberler geldi...

Afrin'de terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde üç acı haber geldi. Helikopter düşmesi sonucu 2 şehit haberinin geldiği harekat kapsamında TSK akşam saatlerinde 3 askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada 5 askerin de yaralandığı bildirildi. TSK, daha sonra yaptığı açıklamada 2 askerin daha şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını bildirdi. TSK'dan 22.30 sularında bir açıklama daha geldi. Bu açıklamada da 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi. Harekatın 22'nci gününde şehit olanların sayısı 11'e yükseldi, yaralı askerlerin sayısı da 11 oldu.

ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Bu sabah saatlerinde ise TSK'dan bir acı haber daha geldi. Yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi. Bu haberler şehit sayısı 12'ye yükseldi. Şehit olan askerlerimiz:

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman



Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Afrin Harekâtı'nda 23. gün... TSK'dan son dakika açıklaması!