TSK'dan acı haber! Şehit sayısı 12'ye yükseldi...

Afrin'de terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde üç acı haber geldi. Helikopter düşmesi sonucu 2 şehit haberinin geldiği harekat kapsamında TSK akşam saatlerinde 3 askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada 5 askerin de yaralandığı bildirildi. TSK, daha sonra yaptığı açıklamada 2 askerin daha şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını bildirdi. TSK'dan 22.30 sularında bir açıklama daha geldi. Bu açıklamada da 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi. Harekatın 22'nci gününde şehit olanların sayısı 11'e yükseldi, yaralı askerlerin sayısı da 11 oldu.
ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Bu sabah saatlerinde ise TSK'dan bir acı haber daha geldi. Yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi. Bu haberler şehit sayısı 12'ye yükseldi. Şehit olan askerlerimiz:
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin
Uzman Çavuş Halis Koca
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın
Uzman Erbaş Enes Sarıaslan
Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş
Pilot Üsteğmen Erdem Mut
Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman
Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan
Afrin Harekâtı'nda 23. gün... TSK'dan son dakika açıklaması!
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