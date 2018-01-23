TSK’da ‘itirafçı’ krizi: 377 subayın durumu tartışma yarattı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) ‘itirafçı’ olan 377 subayın nerede ve nasıl değerlendirileceği kriz yarattı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, FETÖ soruşturmalarında ‘itirafçı’ olan 30 subayın ordudan atılmasının ardından, önemli bilgi veren itirafçıların nasıl değerlendirileceği konusu TSK’da tartışma yarattı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda, ‘FETÖ’yle mücadele’kapsamında iki ayrı uzman ekip çalışıyor. Özellikle son dönemde ‘itirafçı’ subayların dosyaları detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

Çalışmaları yürütenlerden bir grup, itirafta bulunan subayların göreve iadelerine bunun bir‘FETÖ organizasyonu’ olabileceği endişesiyle soğuk bakıyor. Yapılan taramalarda, bazı itirafçıların verdiği bilgilerin, aslında bilinenlerden öteye geçmediği ve önemli bilgilere dayanmadığı tespiti yapıldığı belirtiliyor.

‘İtirafçı’ subaylarla ilgili iki ayrı durum bulunduğu, cezai açıdan etkin pişmanlıktan yararlandığı, idari açıdan da göreve devam edip etmemelerinin değerlendirildiği belirtiliyor. Halen ‘itirafçı’ olup da göreve iade edilen subay bulunmadığı, bunun risklerinin incelendiği kaydedildi. Hakim görüşün, mahkeme süreci bitene kadar açığa alınmaları durumunun devam etmesi olduğu yönünde.

‘FETÖ’yle mücadele’ çalışmalarına katılan bazı isimler ise ‘itirafçı’l arın orduda geri hizmetlerde kontrollü olarak görevlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Aksi tutumun, yeni ‘itirafçı’ ların ve ‘kripto FETÖ’cülerin’ ortaya çıkarılmasını önleyeceği belirtiliyor. İtirafçılara yönelik şüpheli tutumun, ‘FETÖ’nün ekmeğine yağ süreceğini’ dile getirenler de bulunuyor.

‘İtirafçı’ ların verdiği bilgilerin, ‘kripto FETÖ’ cülerin ortaya çıkmasını sağlayıp sağlamadığına bakıldığı, yeni isim ve adreslerin çapraz araştırma yöntemleriyle teyit edilmesinden sonra, bu kişilerle ilgili güven oluşabileceği ifade ediliyor.

Son günlerde çok sık gündeme gelen ankesörlü telefon takibinin de aynı şekilde değerlendirildiği, bir kez ankesörlü telefon kullanan subayın ‘FETÖ’cü olarak damgalanmasının da yeni bir ‘FETÖ oyunu’ olabileceği belirtiliyor.