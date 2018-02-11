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11.02.2018 17:00

TSK: "Hacı İskender köyü PYD/PKK'dan temizlendi"

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TSK: "Hacı İskender köyü PYD/PKK'dan temizlendi"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 23. güne girildi.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

TSK'dan acı haber! Şehit sayısı 12'ye yükseldi...

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA

TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu ve hava harekatında 19 hedefin daha imha edildiği açıklandı. 

Afrin Harekâtı'nda 23. gün... TSK'dan son dakika açıklaması!

SINIR HATTINDA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da sürerken birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

 

TERÖR HEDEFLERİ HATAY'DAN VURULUYOR

Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre, sabah saatlerinde Kilis sınır hattında top sesleri yükseliyor. Öncüpınar'da konuşlu çok namlulu roket sistemlerinden, özellikle Bülbül bölgesi kırsalı ve Darmık Dağı eteklerine art arda atışlar yapıldı. Gülbaba tarafındaki topçu bataryaları ve Fırtına obüsleri de terör örgütü hedeflerini vuruyor.

47 NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ

Afrin'de TSK ve ÖSO harekatın ilk gününden bugüne kadar 47 noktayı terör örgütünden temizledi.

 

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