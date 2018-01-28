TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi

Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi.
28 Ocak 2018 Pazar 15:04
Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti.
Bu arada Kilis'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
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