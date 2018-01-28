  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
28.01.2018 20:10
» »

TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi

TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi.

Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hala getirildi. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti.

Bu arada Kilis'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

İzlenme: 180
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
Korkunç olay: 45 işçiyi taşıyan yolcu otobüsü yandı
Korkunç olay: 45 işçiyi taşıyan yolcu otobüsü yandı
İşte Kardak'ta yaşanan gerilime dair görüntüler!
İşte Kardak'ta yaşanan gerilime dair görüntüler!
Bursa'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Büyükçekmece'de feci kaza: Yaralılar var
Büyükçekmece'de feci kaza: Yaralılar var
Pendik'te korkutan fabrika yangını!
Pendik'te korkutan fabrika yangını!
Son Eklenen Videolar
TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
Korkunç olay: 45 işçiyi taşıyan yolcu otobüsü yandı
Korkunç olay: 45 işçiyi taşıyan yolcu otobüsü yandı
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ödev: Odanıza asacaksınız...
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere ödev: Odanıza asacaksınız...
İşte Kardak'ta yaşanan gerilime dair görüntüler!
İşte Kardak'ta yaşanan gerilime dair görüntüler!
Bursa'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti