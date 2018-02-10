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11.02.2018 04:40

TSK: 1141 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK: 1141 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TSK açıklamasında, şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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