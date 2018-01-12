Trump'tan 'lağım çukuru' düzeltmesi

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklanma yapan Trump, ''Tarafımdan kullanılan dil, sert bir dildi, ama bu dil değildi'' mesajını paylaştı.

Göçmenlerle ilgili aşağılayıcı söz sarf etmediğini kaydeden Trump, ''Sadece Haiti'nin çok yoksul ve çok sorunlu bir ülke olduğunu belirttim. Asla 'onları ülkeden atın' demedim. Bu, Demokrat Partililerin uydurması. Hatililerle harika bir ilişkim var." dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Raj Shah konuyla ilgili açıklamasında, "Washington’daki bazı politikacılar yabancı ülkeleri savunmayı seçmiş olabilir, ancak Başkan Trump her zaman Amerikan halkı için mücadele etmeyi devam edecek." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray önünde toplanan bir grup Amerikan Başkanı'nın mülteci ve sığınmacılarla ilgili politikalarını protesto etti.

Trump yönetimi, 2001 yılındaki depremin ardından geçici izinle Amerika'ya giden yaklaşık 200 bin El Salvadorlunun ülkelerine geri dönmesi için süreci başlattı.

Doğal afetlerin ardından Honduras, Nikaragua ve Haiti'den Amerika'ya gidip yerleşenler için de aynı yönde karar alınmıştı.