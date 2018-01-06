  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
07.01.2018 06:15

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmeye yeşil ışık

»
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmeye yeşil ışık
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile telefonda görüşmeye açık olduğunu ve Güney Kore-Kuzey Kore yakınlaşmasını olumlu bulduğunu belirtti.

Camp David'de Cumhuriyetçi liderlerle hafta sonu kampında bir araya  gelen Trump, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kış olimpiyatları kapsamında  ortaya çıkan diplomatik yakınlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu süreci yakından takip ettiklerini ve bundan memnun  olduklarını belirten Trump, "Bu bir başlangıç. Eğer bu görüşmelerden bir şeyler  çıkarsa tüm insanlık için çok iyi olur." dedi.

Bir basın mensubunun, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşme konusuna nasıl  baktığı sorusuna Trump, "Ben her zaman konuşmaya inanıyorum. Bunu yapardım, sorun  yok." yanıtını verdi.

"Yüzde 100 destekliyorum"

İki ülke arasında Güney Kore'de gelecek ay düzenlenecek kış  olimpiyatları kapsamındaki görüşmelerin olimpiyatları aşıp bir üst seviyeye  taşınmasından da memnuniyet duyacağını vurgulayan Trump, "İki ülke arasında bu  sürecin işlediğini görmekten memnun olurum. Olimpiyatlar için ortaya çıkan bu  durum belki daha da ileri gider. Ben yüzde 100 bunu destekliyorum."  değerlendirmesini yaptı.

Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında önceki gün  yapılan telefon görüşmesinde, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış  Olimpiyatları süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici  süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirilmişti.

İki lider, kış olimpiyatları boyunca olimpiyatların güvenliğine  odaklanabilmek amacıyla ortak askeri tatbikatlara ara verme konusunda mutabık  kaldıklarını belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang  Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini dile getirerek, bu konuda Seul ile  görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti. Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek  Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde  bulunmuştu.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma  neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden  açılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Final mücadelesinde tribün çöktü: 30 yaralı06 Ocak 2018 Cumartesi 21:15
  • Moskova'da bomba paniği06 Ocak 2018 Cumartesi 20:29
  • Uçak yolcunun dışkısı yüzünden acil iniş yaptı06 Ocak 2018 Cumartesi 20:23
  • İran'da korkutan deprem06 Ocak 2018 Cumartesi 20:04
  • Çavuşoğu ve Gabriel'den diyalog çağrısı06 Ocak 2018 Cumartesi 16:47
  • KKTC'de yarın kritik gün06 Ocak 2018 Cumartesi 14:39
  • Suudi Arabistan'da prenslere yeni saray operasyonu06 Ocak 2018 Cumartesi 13:49
  • Rusya'dan ABD'ye İran eleştirisi06 Ocak 2018 Cumartesi 12:41
  • Trump, Kongre'den18 milyar dolar istedi! Nedeni ise...06 Ocak 2018 Cumartesi 12:32
  • ABD, Rusya ve İran arasında büyük gerilim06 Ocak 2018 Cumartesi 09:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti