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02.01.2018 19:25

Trump’tan bir İran tweet’i daha: ABD’nin gözü üzerinizde!

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Trump’tan bir İran tweet’i daha: ABD’nin gözü üzerinizde!
ABD Başkanı Donald Trum, yılın ikinci gününde İran’daki gösterilere ilişkin sert bir açıklama yaptı ve “ABD’nin gözü üzerinizde!” uyarısı yaptı.

Hilal Sarı / DHA –  Trump Twitter hesabında “İran halkı nihayet vahşi ve yozlaşmış İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptal bir şekilde verdiği para, teröre ve birilerinin ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu yüksek, insan hakları ise yok. ABD’nin gözü üzerinizde!” dedi. 

İran’da ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasındaki şiddetli çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği tahmin ediliyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney İran’ın düşmanlarının para, silah, siyaset ve güvenlik ekipmanları aracılığıyla ülkede karışıklık çıkardığını söylemiş ve “Düşman herzaman bir yerden sızıp İran ulusunu vuracak bir fırsat kolluyor” demişti. 

 

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