Trump’tan bir İran tweet’i daha: ABD’nin gözü üzerinizde!

Hilal Sarı / DHA – Trump Twitter hesabında “İran halkı nihayet vahşi ve yozlaşmış İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama’nın çok aptal bir şekilde verdiği para, teröre ve birilerinin ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu yüksek, insan hakları ise yok. ABD’nin gözü üzerinizde!” dedi.

İran’da ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasındaki şiddetli çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği tahmin ediliyor. İran dini lideri Ayetullah Hamaney İran’ın düşmanlarının para, silah, siyaset ve güvenlik ekipmanları aracılığıyla ülkede karışıklık çıkardığını söylemiş ve “Düşman herzaman bir yerden sızıp İran ulusunu vuracak bir fırsat kolluyor” demişti.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!