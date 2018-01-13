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13.01.2018 14:20

Trump'tan bir ilk

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Trump'tan bir ilk
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi sağlık muayenesinin sonuçlarının "mükemmel" olduğu bildirildi.

Beyaz Saray'daki bir yılına ilişkin henüz yayımlanan ve Michael Wolff tarafından kaleme alınan "Ateş ve Öfke" başlıklı kitapta akli sağlığının iyi olmadığının iddia edilmesi üzerine Trump ilk kez "başkanlık muayenesi"nden geçti.

Virginia eyaletinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki muayenenin ardından Dr. Ronny Jackson yazılı olarak kısa bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada Dr. Jackson, "Başkanın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki muayenesi mükemmel geçti. Başkanın sağlığı mükemmel ve salı günü muayenenin bazı detayları hakkında brifing vermeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın hangi konularda muayene bilinmiyor ancak fizyolojik sağlığından ziyade psikolojik sağlığının incelenmesi gerektiği tartışılıyor.

Wolff'un "Ateş ve Öfke" kitabında Trump'ın zehirlenmekten korktuğu için genellikle fast-food zinciri McDonalds'tan hamburger sipariş ettirdiği yazıyor. Amerikan medyasına göre Trump'ın hamburgerin yanı sıra pizza ile çok pişmiş biftek de yediği ve bir öğünde iki porsiyon tatlı tükettiği iddia ediliyor.

Beyaz Saray muayeneye ilişkin bulguların tamamını duyurmak zorunda değil ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders eski başkanların paylaştığı sonuçların aynısını yayımlayacaklarını ifade etmişti.

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