Trump’ın 'yetişkin film' yıldızıyla ihanetine eşinden tepki

ABD’nin first lady’si Melania Trump’ın önceden planlandığı halde cuma günü Davos’ta olması beklenen eşi Donald Trump’a eşlik etmekten vazgeçtiği bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, iptal haberinin tam da Trump’ın eşini yıllar önce bir porno yıldızıyla aldattığına dair iddialarla aynı döneme denk gelmesine dikkat çekti.

Melania Trump’ın sözcüsü Stephanie Grisham, DailyMail.com’a yaptığı açıklamada çok fazla planlama ve lojistik gerektiğinden Bayan Trump’ın Davos’a gitmeme kararı aldığını bildirdi. Başkan Donald Trump’ın ise cuma günü liderleri, iş insanları, akademisyenler ve ünlüleri bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yapması bekleniyor.

TRUMP’SIZ KUTLAMA TWEET’İ





Daily Mail, first lady Melania Trump’ın 20 Ocak’ta eşinin işbaşına gelmesinin birinci yılı dolayısıyla attığı tweet’te yemin töreni günü bir askerle çekilmiş fotoğrafını yayınladığına da işaret etti.

'SUSMASI İÇİN 130 BİN DOLAR ÖDEDİ'

Wall Street Journal, Trump’ın avukatı Michael Cohen’in ABD’deki seçimler öncesinde Trump ile ilişkisi konusunda konuşmaması için ‘Stormy Daniels’ diye bilinen porno yıldızı Stephanie Clifford’a 130 bin dolar ödediğini iddia etmişti.