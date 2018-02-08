Trump'ın kıdemli danışmana 'kadına şiddet' suçlamaları

Trump'ın kıdemli danışmanı Rob Porter, iki eski eşinin hakkında hem fiziksel hem duygusal şiddet suçlamalarında bulunması üzerine istifa etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk günden itibaren Beyaz Saray'daki personel şefi, yani önüne hangi bilgi ve belgelerin geleceğini belirleyen isim olan Rob Porter, iki eski eşinin hakkında tekme ve yumrukla dövdüğü suçlamalarında bulunması sebebiyle istifa etti.

MORARMIŞ GÖZ FOTOSU VE TEDBİR KARARI SAYESİNDE CİDDİYE ALINDILAR

Trump'ın kıdemli danışmanı Rob Porter'ın ilk eşi Colbie Holderness dayaktan morarmış gözünün fotoğrafını, ikinci eşi Jennifer Willoughby de mahkemenin kendisine yaklaşmamasına yönelik tedbir kararını yayımlayarak fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıkları suçlamalarıyla ilgili somut kanıtlar sundu.

YALANLADI AMA İSTİFA ETTİ

Bunun üzerine istifasını sunan Porter yine de "Bu ölçüsüz suçlamalar yanlış" dedi. Trump'ın kıdemli danışmanı "Medyaya verilen fotoğrafları 15 yıl önce ben çekmiştim ve gerçek tasvir edilen şeylerin yakınından bile geçmiyor. Bu çirkin iddialar konusunda şeffaf ve dürüst oldum. Ancak kamuoyu önünde koordine edilmiş bu karalama kampanyasının bir parçası olmayacağım" savunmasını yaptı.

Bir diğer skandal ise Trump yönetimindeki yetkililerin uzun süredir Porter hakkındaki kadına şiddet suçlamalarından haberdar olmalarına rağmen görevine devam etmesine göz yummuş olmaları.

Daily Mail gazetesi ise Beyaz Saray'daki görevi için sabıka kaydı sorgulamasında FBI'ın iki eski eşiyle görüşmesinin ardından Porter'a güvenlik izni verilmediğini yazdı.

CNN ve CBS'e konuşan kaynaklara göre Trump yönetimindeki yetkililer en az kasımdan beri suçlamalardan haberdardı.

KELLY KALKAN OLDU

Ama Trump'ın yönetimindeki kaosa çeki düzen vermesi için Beyaz Saray Genel Sekreteri yaptığı John Kelly, suçlamaları bilmesine rağmen Porter'a en çok kalkan olan isimdi. Porter'ın 'gerçekten dürüst ve onurlu bir adam' olduğuna dair açıklamalar yapan Kelly, eski eşlerin yayımladığı kanıtlar karşısında Porter'ın istifasını kabul ettiğini duyururken ''Yeni iddialar karşısında şoke oldum. Toplumumuzda aile içi şiddete yer yoktur'' dedi.

Haberlere göre Trump ile kızı Ivanka suçlamaları bu hafta öğrendi ve son derece rahatsız oldu.

KAYMAK TABAKADAN

Trump'ın damadı Jared Kushner ile aynı dönemde Harvard Üniversitesi'nde eğitim alan, ayrıca Oxford Üniversitesi'nden mezun olan Rob Porter, aynı zamanda eski Cumhuriyetçi başkanlardan George H. W. Bush'un danışmanı Roger B. Porter'ın oğlu. Mormon tarikatından Porter'ın son dönemde Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks ile ilişkisine dair medyada görüntüler yayımlandı.

Eski eşler, Porter'ın istifa etmek zorunda kalmasından memnun.

BUGÜNE DEK ADETA DOKUNULMAZDI

Holderness ''Ben onun ilk eşiydim, ama ancak ikinci eşi ve ardından uzun süreli bir kız arkadaşı bana ulaşıp maruz kaldıkları şeyleri anlatınca fark ettim her seferinde yaptıkları yanına kar kalıyor. Bu artık sistematik hale geldi'' dedi.