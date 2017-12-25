Trump yönetimi, Kongre'ye Rus 'kötü adamlar' listesi sunacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kongre'ye sunmak üzere Rusyalı 'kötü adamlar' listesi hazırladığı belirtildi.

Kommersant gazetesinin haberine göre Washington yönetimi, üst düzey Rus bürokratlardan ve hükümete yakın işadamlarından oluşan bir 'Kremlin raporu' hazırlıyor.

Ocak ayının sonuna kadar ABD Kongresi'ne sunulması beklenen listenin, Trump'ın ağustosta imzaladığı 'yaptırımlar yoluyla ABD'nin rakiplerine karşılık verme' kanunu çerçevesinde hazırlandığı ifade edildi.

Kanunun ilgili maddesine göre bu rapora dahil edilen kişilere doğrudan yaptırım uygulanması öngörülmüyor. Ancak bu kişilere yaptırım uygulanması olasılığı daha da artıyor.

FRIED: NOKTA ATIŞI YAPILMALI

Kommersant'a konuşan Atlantik Konseyi uzmanı Daniel Fried, raporun Hazine Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve bir dizi kurum tarafından hazırlandığını söyledi.

Fried, "Çok geniş bir liste değil, nokta atışı yapılan bir liste hazırlanmalı. Daha kısa, 'kötü adamların' bulunduğu bir liste hazırlamak daha doğru olur. Yani yolsuzlukla, cezai suçlarla veya saldırganlık eylemleriyle doğrudan bağlantılı kişiler olmalı" dedi.