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11.01.2018 08:55

Trump: Rusya’yla düşmanlık yapmaktansa...

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Trump: Rusya’yla düşmanlık yapmaktansa...
ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerle olduğu gibi Rusya’yla işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

Trump, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile ortak basın toplantısında, “Rusya’yla düşmanlık yapmaktansa işbirliği yapmak daha iyi. Özellikle de Kuzey Kore meselesi varken” dedi.

Sputnik'te yeralan habere göre izlediği politikanın Rusya yönetiminin hoşuna gitmediğini dile getiren Trump, “Ben büyük petrol ve doğalgaz gibi şeylerden yanayım, büyük miktarda enerjiden yanayım. Bu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in hoşuna gidemez. Ben gelmiş geçmiş en güçlü ordudan yanayım. Bu da Putin’in hoşuna gidemez” ifadelerini kullandı.

Trump, “Rusya olsun Hindistan olsun veya diğerleri olsun dünya genelinde diğer ülkelerle çalışmak kötü değil, iyi” diye ekledi.

 

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