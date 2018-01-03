  • BIST 117.524
  • Altın 159,481
  • Dolar 3,7666
  • Euro 4,5380
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
03.01.2018 07:45

Trump, Pakistan üzerinden Filistin'i vurdu

»
Trump, Pakistan üzerinden Filistin'i vurdu
Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad yönetiminin teröristlere barınak sağladığı yönündeki suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Trump'ın önceki gün Twitter'da paylaştığı, "Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristleri barındırdığı" iddiaları üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Asif, yerel yayın yapan bir televizyona yaptığı açıklamada, ABD ordusunun, Pakistan topraklarını Afganistan'da kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın son 15 yılda Pakistan'a verdiği paraların ülkesinin sunduğu hizmetler için olduğunu, bunun hayırseverlik amacıyla olmadığını ifade eden "(Trump) Afganistan'daki başarısızlıklardan bizi değil buna neden olanları sorumlu tutmalı" diyen Khawaja Asif'e Trump bu gece yarısı twitter üzerinden cevap verdi.

Trump, “Boşuna milyarlarca dolar verdiğimiz tek ülke Pakistan değil, çok sayıda başka başka ülke var. Örnek olarak, Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz. İsrail’le çok gecikmiş barış anlaşmasını bile istemiyorlar” dedi.

Trump, tweet’lerinde, “Bu gelecek büyük ödemeleri onlara neden yapmalıyız ki?” ifadesini de kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da çocuk sığınmacılara yaş testi tartışması02 Ocak 2018 Salı 22:25
  • "2018'de ABD'den öldürücü silah alacağız"02 Ocak 2018 Salı 22:17
  • İran'dan Trump'a çarpıcı yanıt02 Ocak 2018 Salı 22:14
  • İsrail Afrikalıları 'süresiz hapis'le uyardı02 Ocak 2018 Salı 21:47
  • WikiLeaks kurucusundan şifreli şarkı paylaşımı02 Ocak 2018 Salı 21:00
  • Aşırı sağcı parti, sosyal medya savaşında02 Ocak 2018 Salı 20:49
  • Fransa'dan 'İran' açıklaması02 Ocak 2018 Salı 20:35
  • Eski CIA çalışanından çarpıcı İran açıklaması02 Ocak 2018 Salı 20:33
  • Afganistan'da çatışma: 1 ABD askeri öldü02 Ocak 2018 Salı 20:01
  • 19 IŞİD’li mahkumu idam edildi02 Ocak 2018 Salı 19:38
    • FOTO GALERİ
    • Her yere fotoğrafını yapıştırıyorlar
    • Ailece karar verdiler, mankenlere benzediler
    • Mutluluk hakkında yanlış bildiğimiz 10 şey
    VİDEO GALERİ
    • Maltepe'de baba dehşeti: İki kızını öldürüp...
    • Kasıklarına saklamış! Tam 520 gram
    • Hande Yener konserinde olay! Tekme tokat saldırdılar...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti