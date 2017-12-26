ABD Başkanlığı seçimleri sırasında ve sonrasında babasının birinci dereceden danışmanı olan Ivanka Trump, karar mercihi durumunda. Babasının siyasi kariyeri ile ilgili olan her detayla ilgilendiği görülen Ivanka Trump, aynı zamanda aktif siyasi yaşamına adım attı. Peki ya iddialar? Birazdan okuyacağını iddialara gerçekten kan donduran cinsten...

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyayı şoke eden hamleler yapadursun, kızı Ivanka Trump ile olan skandallar iddialar alttan alttan gündemi sallıyor.