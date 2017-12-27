Trump, 'derin istihbarat' birimi mi kuruyor?

Trump'ın "derin devletle" mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı öne sürüldü. Şebekenin başına da savaş suçuyla itham edilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Prince getirmeyi planlıyor.

Trump'ın 'derin devletle' mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı öne sürüldü. İddiaya göre savaş suçuyla itham edilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Prince ile İran-Contra skandalının başrolündeki North, toplayacakları istihbarattan sadece Trump ve CIA Başkanı Pompeo'yu haberdar edecek.

ŞEBEKENİN BAŞINA BLACKWATER'IN KURUCUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'derin devlete' karşı giriştiği mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı iddia edildi. İddialara göre Trump yönetimi, Afganistan ve Irak'ta sivil katliamlarıyla birlikte anılan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince ile İran-Contra skandalının başrolündeki eski CIA yetkilisi Oliver North'a gizli bir casusluk şebekesi kurdurmayı değerlendiriyor.