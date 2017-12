Trump: Çin suçüstü yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'in Kuzey Kore'ye petrolün girmesine izin vermesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığı söyledi.

"Suçüstü yakalandı. Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Böyle devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm bulunamayacak."

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!