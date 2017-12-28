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29.12.2017 00:25

Trump: Çin suçüstü yakalandı

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Trump: Çin suçüstü yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'i hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çin'in Kuzey Kore'ye petrolün girmesine izin vermesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığı söyledi.

"Suçüstü yakalandı. Çin'in Kuzey Kore'ye petrol girişine izin vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Böyle devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm bulunamayacak."

Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'la düzenlediği ortak basın toplantısında "Kuzey Kore meselesinin diyalog ve müzakere ile çözülmesi noktasında mutabık kaldık ve bu doğrultuda ortak çaba göstereceğiz." açıklamasını yapmıştı.

ABD geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerinde önemli rol oynadığı iddia edilen 2 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine eklemişti.

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