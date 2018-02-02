TRT'deki "Vurguncu avukat" skandalı Sayıştay raporunda

TRT'de hukuk müşaviri olarak görev yapan avukatın 3 milyon lirayı zimmetine geçirmesi olayı Sayıştay raporuna girdi.

TRT’deki "Vurguncu avukat" olayı Sayıştay raporuna girdi.

Sözcü'nün haberine göre, hukuk müşaviri olarak görev yapan bir TRT personelinin, mahkeme masraflarının karşılanması amacıyla, kurum muhasebesinden 9 yıl süreyle avans aldığı, TRT ile ilgisi olmayan dava dosyalarının numaralarını yazıp, sahte belgelerle avansları harcamış gibi gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Sayıştay'ın TRT raporunda hayali bilirkişi ve keşif ücretleri de yazıp, 3 milyon 337 bin 216 lirayı zimmetine geçiren şahısla ilgili şöyle denildi:

“Kurum'da avukat ve hukuk müşaviri olarak görev yapan TRT personeli, görev yaptığı dönemde mahkeme masraflarının karşılanması amacıyla kurum muhasebesinden çeşitli tarihlerde almış olduğu avanslar karşılığında, ya da avans almaksızın 06.03.2007-18.05.2016 tarihleri arasında 9 yılı aşkın süreyle, kurumla ilgisi bulunmayan dava dosya numaraları yazarak ve çeşitli mahkeme vezneleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş resmi bir belge izlenimi vererek sahte belgeler düzenlemek suretiyle ve dava dosyalarına bilirkişi, keşif ücreti, vb. ücretlerin yatırıldığı posta çeki hesabı olarak da kendi şahsi posta çeki hesabını kullanarak toplamda 3 milyon 337 bin 216 TL'yi zimmetine geçirmiştir.”