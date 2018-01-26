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26.01.2018 10:40

TRT vatandaştan kesti şirketlere aktardı

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TRT vatandaştan kesti şirketlere aktardı
Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre elektrik faturalarından 793 milyon lira toplayan TRT, 2 milyar liralık harcama yaptı.

ALİ EKBER ERTÜRK - SÖZCÜ -  8 bin personeli olmasına karşın TRT, kurum dışı yapımlar için 2016’da 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirdi.

TRT, vatandaşın elektrik faturasından elde ettiği geliri, özel şirketlere ve konuklarına aktardı. 2016'da elektrik faturalarından 793 milyon lira toplayan ve 2.1 milyar lira toplam geliri olan TRT, 2 milyar lira da harcama yaptı.

8 bin personeli olan TRT, bu paranın 1 milyar 32 milyon TL'sini “Kurum dışı yapımlara'' aktardı. TRT'deki programlarda yer alan konuklara da, “İstisna akdi” adıyla bir yılda 49 milyon lira para ödendi. Sayıştay, TRT'nin “Kurum personeli ile kurum içi yayınlara ağırlık vermesini'' istedi. TRT son 10 yıl içinde 3.455 adet dış yapım satın aldı. Aynı dönemde 4 bin 125 adet de kurum içi yapım gerçekleştirildi.

199 MİLYON DRAMAYA

Sayıştay'ın hazırladığı TRT raporunda şu çarpıcı bilgilere yer verildi: “2016'da kurum dışı yaptırılan program giderleri, bir önceki yıla oranla biraz düşerek, 361 milyon 231 TL oldu. Kurum dışı kiralanan program giderleri de 5.7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kurum dışı temin edilen haber ve haber programları giderleri ise, bir önceki yıla göre 70 milyon lira artarak, 386.5 milyon liraya yükseldi.”

Kurum dışına yaptırılan programlardan 199.3 milyon TL'sinin dramalar için harcandığının belirtildiği raporda “81.5 milyon TL'si eğitim ve kültür programları giderlerine aktarılırken,  15.2 milyon TL'si çocuk ve gençlik programlarına, 36.2 milyon TL'si haber programlarına, 14 milyon TL'si belgesel programlarına, 4 milyon TL'si müzik programlarına, 7.4 milyon TL'si ortak yapımlara, 3.6 milyon TL'si de diğer programlara aktarıldı” denildi.

Raporda, 386.5 milyon TL olarak gerçekleşen kurum dışından temin edilen haber ve haber programları giderlerinde en büyük payın, 188 milyon TL'yle yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin edilen-alınan haber ve haber program giderlerine gittiği belirtildi.   Raporda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan alınan spor ve spor programları için 137.5 milyon TL harcandığı belirtildi.

PROGRAMLARI KENDİSİ YAPSIN

Sayıştay raporunda TRT'nin kurum dışı yayınlara para aktarmak yerine “kurum içi” yayınlara ağırlık vermesini önerdi. Raporda, “Bütün bunlara rağmen yine de dışarıya sipariş edilmesine karar verilenlerin, ne sebeple iç yapım biçiminde yapılamadığı, dış yapım olarak yapılmasına neden karar verildiği  net olarak ikna edici gerekçeler ortaya konularak, yapım dışarıya sipariş edilmelidir” önerisinde bulunuldu.

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