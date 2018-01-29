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29.01.2018 12:35

"TRT kamu vicdanına sığmayan harcamalar yapıyor"

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"TRT kamu vicdanına sığmayan harcamalar yapıyor"
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Sayıştay tarafından tespit edilen TRT’nin elektrik faturalarından aldığı payı şirketlere dağıtması hakkında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından cevaplandırılmak üzere bir soru önergesi verdi.

Akın “Kamu vicdanına sığmayan bu harcamanın Sayıştay raporları ile de kanıtlandığı göz önünde bulundurulursa; elektrik faturalarından TRT payının çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma var mıdır” diye sordu. Akın’ın soru önergesi şu şekilde;

Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre elektrik faturalarından 793 milyon lira toplayan TRT, 2 milyar liralık harcama yapmıştır. 8 bin personeli olmasına karşın TRT, kurum dışı yapımlar için 2016’da 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiştir. Raporda, 386.5 milyon TL olarak gerçekleşen kurum dışından temin edilen haber ve haber programları giderlerinde en büyük payın, 188 milyon TL'yle yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin edilen-alınan haber ve haber program giderlerine gittiği belirtilmiştir.   Raporda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan alınan spor ve spor programları için 137.5 milyon TL harcandığı belirtilmiştir. Raporda ayrıca;TRT'nin kurum dışı yayınlara para aktarmak yerine “kurum içi” yayınlara ağırlık verilmesi önerilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak;

1)    Raporda öneri olarak; “Dışarıya sipariş edilmesine karar verilenlerin, ne sebeple içyapım biçiminde yapılamadığı, dış yapım olarak yapılmasına neden karar verildiği net olarak ikna edici gerekçeler ortaya konularak, yapım dışarıya sipariş edilmelidir” ifadesi bulunmaktadır. Dış yapımlarla ilgili kararlar nasıl alınmaktadır, hangi koşullar göz önünde bulundurulmaktadır? 

2)    Sayıştay’ın “kurum içi” yayınlarına ağırlık verilmesi önerisi ile ilgili ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Öneriye uygun çalışmalara başlanılmış mıdır?

3)    TRT’nin kurum dışı yayınları kimlerle, hangi şirketlerle ve nerede yapmıştır? Söz konusu programlar nelerdir? 

4)    8000 personeli bulunan TRT’nin kurum dışı yayınlara 1 milyar liralık ödeme yapması ile ilgili her hangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?

5)    Vatandaştan kesilen paraların şirketlere dağıtılması doğru mudur? Kamu vicdanına sığmayan bu harcamanın Sayıştay raporları ile de kanıtlandığı göz önünde bulundurulursa; elektrik faturalarından TRT payının çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma var mıdır?

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